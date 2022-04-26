SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarptı, 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Eski Ankara Yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken önüne küçükbaş hayvanlar çıktı. Sürücü H.D., fren yaptı ancak anlık duramayan araç, Dede Dinç'e ait 15 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel