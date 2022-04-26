SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SERVİS ARACI SÜRÜYE ÇARPTI 15 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarptı, 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

TARSUS, MERSİN (DHA) - MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarptı, 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Eski Ankara Yolu Aladağ Mahallesi yol ayrımında H.D. idaresindeki 42 EUD 31 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, seyir halindeyken önüne küçükbaş hayvanlar çıktı. Sürücü H.D., fren yaptı ancak anlık duramayan araç, Dede Dinç'e ait 15 küçükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. Kaza sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Minibüs, Ankara, Tarsus, Tarım, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title