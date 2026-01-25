Kar yağışıyla beyaza bürünen Sertavul Yaylası dronla görüntülendi
Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Yaylası, kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı. Dronla kaydedilen muhteşem kış manzarası, bölgedeki çam ormanları ve evlerin çatılarının beyaza büründüğünü gösteriyor.
Mersin'in Mut ilçesinde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Sertavul Yaylası'ndaki kış manzarası dronla görüntülendi.
İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerini bağlayan Sertavul Geçidi'nin çevresindeki yaylada soğuk hava etkisini sürdürdü.
Güneyi Mersin, kuzeyi Karaman sınırlarında kalan 1650 rakımlı yayla, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgedeki çam ormanları, yollar ve evlerin çatıları beyaza büründü.
Sertavul Yaylası'ndaki kış manzarası dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel