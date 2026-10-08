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Sermaye piyasası soruşturmasında 3 gazeteci 'dezenformasyon'dan ifadeye çağırıldı

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Sermaye piyasası soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Soruşturmada gazetecilere kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulundukları suçlaması yöneltildi.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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