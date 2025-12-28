Oyuncu Serkan Keskin'in babası İzmit'te toprağa verildi

OYUNCU Serkan Keskin'in hayatını kaybeden babası Vehbi Keskin (85), Kocaeli'nin İzmit ilçesinde toprağa verildi. Keskin'i, cenazede yakınları ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

İzmitli oyuncu Serkan Keskin'in, yorgancılık mesleğini sürdürülen babası Vehbi Keskin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi bugün ilçedeki Fevziye Camisi'ne getirildi. Cenazeye, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu yanı sıra Keskin ailesi ve yakınları katıldı. Cenazede, sanatçı Serkan Keskin taziyeleri kabul etti. Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Vehbi Keskin'in cenazesi Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan Serkan Keskin'in annesi Zeliha Keskin (78), 7 ay önce yine yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.