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Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

Demirören Haber Ajansı - Nusret Durur - Güncel
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Serinlemek için girdiği nehirde kayboldu

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde baraj şantiyesinde çalışan Harun Candan (21), girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde baraj şantiyesinde çalışan Harun Candan (21), girdiği Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp işçinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yusufeli Barajı şantiyesinde işçi olarak çalışan Harun Candan, akşam saatlerinde serinlemek için girdiği Çoruh Nehri'nde yüzerken akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, deniz polisi, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp işçinin bulunması için nehirde çalışma başlatıldı. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan da bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Demirören Haber Ajansı / Nusret Durur - Güncel

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