Güdül'de Serinlemek İçin Girdiği Çayda Boğuldu
Ankara'nın Güdül ilçesinde Kirmir Çayı'na serinlemek için giren Ahmet Han Kılıçay boğularak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan Kılıçay'a sağlık ekipleri müdahale etti ancak kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANKARA'nın Güdül ilçesinde serinlemek için Kirmir Çayı'na giren Ahmet Han Kılıçay, boğuldu.
Olay, Güdül ilçesindeki Kirmir Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için çaya girdiği öne sürülen Ahmet Han Kılıçay, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, suya girerek Kılıçay'ı bilinci kapalı şekilde çaydan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Kılıçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıçay'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kılıçay'ın, otopsinin ardından Yeşilöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta defnedileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.