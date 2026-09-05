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Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Girilen Baraj Gölünde Boğulma

Şanlıurfa'da Serinlemek İçin Girilen Baraj Gölünde Boğulma
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Baraj Gölü'ne serinlemek için giren 20 yaşındaki Ali Kına, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Kına'nın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Ali Kına (20) boğuldu.

Olay, sabah saatlerinde Çatak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte kent merkezinden Bozova'ya giden Ali Kına, serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Kına, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucu Ali Kına'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kına'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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