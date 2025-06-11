Serinhisar'da Trafik Kazası: Yaralı Sürücü Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu yaralanan Durak Kef, 52 gün süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Kef'in cenazesi, memleketi Çameli ilçesinde toprağa verildi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada yaralanan sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaralı otomobil sürücüsü Durak Kef (52), Acıpayam Devlet Hastanesinde 52 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini yitirdi.

Kefin'in cenazesi Çameli ilçesi Kalınkoz Mahallesi'nde toprağa verildi.

Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, 21 Nisan'da ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarpmış, kazada sürücüler ile otomobildeki Tuğba Kef yaralanmış, Hatice Turan ise kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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