Serik'te Zafer Bayramı Sıcak Hava Balonlarıyla Kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı sıcak hava balonlarıyla kutlandı.

Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu üzerinde süzülen balonlar, gökyüzünü Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza boyadı.

Serik'te balon turu işletmeciliği yapan Attaleia Baloons tarafından düzenlenen özel organizasyonda, sepetlerine Türk bayrakları asılan balonlar sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükseldi. Yerli ve yabancı turistler, yaklaşık 1 saat süren uçuşlarla Zafer Bayramı coşkusunu gökyüzünde yaşadı.

Aspendos'un tarihi atmosferiyle bütünleşen bayraklı balonlar, izleyenlere görsel şölen sundu.

Etkinliğe katılan turistler, hem tarihi dokuyu hem de gökyüzündeki bayraklı balonların görkemini hayranlıkla izlediklerini ifade etti.