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Serik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklama

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Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir şüpheliye ait ikamet ve arazide yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuhlis Mzlm:

Aferin jandarmamıza ama böyle olaylar bitmez ki, biraz da köklü çözüm lazımdır diye düşünüyorum.

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Haber YorumlarıRezan Aksay:

Ya komşu ülkelerde bunu yapanlar tam olarak ne ceza alıyor biliyor musunuz, bizde sadece tutukluyorlar yani.

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