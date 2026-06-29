Serik'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklama

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir şüpheliye ait ikamet ve arazide yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.