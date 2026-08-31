Serik'te sünnet şöleni: Çocuklar akülü arabalarla ameliyathanede
Serik Belediyesi'nin düzenlediği sünnet şöleninde çocuklar, hastanede eğlenceli etkinliklerle korkularını yendi. Balonlu akülü araçlarla ameliyathaneye alınan çocukların sünnet işlemleri başarıyla tamamlandı.
Serik Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şölenine katılan çocukların sünnet işlemleri, Serik Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirildi.
Sünnet için hastaneye gelen çocukların ameliyat öncesi korku ve heyecanlarını azaltmak amacıyla eğlenceli etkinlikler düzenlendi.
Hazırlıkları tamamlanan çocuklar, ameliyathaneye balonlarla süslenen akülü araçlarla götürüldü.
Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt ve hastane çalışanları, sünnet olacak çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilendi.
Sağlık ekiplerince ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanan çocukların sünnet işlemleri gerçekleştirildi.