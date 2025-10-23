Serik'te Silahlı Kavga: 6 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Antalya'nın Serik ilçesinde bir gayrimenkul ofisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Serik Adliyesi'ne getirildi.
SERİK ADLİYESİ'NE GETİRİLDİLER
Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde iki grup arasında çıkan 2 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelileri İ.C.Y., T.Y., C.F. ve V.A., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sonrası Serik Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y. ile A.K.'nin de Serik Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından daha önce Serik Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. 6 şüphelinin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel