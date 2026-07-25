Haberler

Serik'te sağanak ve hortum hasara yol açtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, evlerde, seralarda ve ağaçlarda hasara yol açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak ve hortum, evlerde, seralarda ve ağaçlarda hasara yol açtı.

İlçeye bağlı Pınarcık Mahallesi'nde aniden başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde hortuma dönüştü. Dar bir alanda etkili olan hortum nedeniyle bir evin çatısı ile 4 naylon örtülü sera zarar gördü.

Mahalle mezarlığında ise fırtınanın etkisiyle iki ağaç kökünden sökülerek devrildi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
Muharrem İnce'nin planı tıkır tıkır işliyor

'İnce' hesap! Planı tıkır tıkır işliyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi

İki ülke felaketi yaşıyor! 130 bin kişi için tahliye kararı
Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Hangi ünlü isim Ahbap'a ne kadar bağış yaptı? Acun Ilıcalı detayı bomba

Haluk Levent hangi ünlüyü ne kadar çarptı? Acun detayı bomba
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor! Servet istediler

Sevdiği kızın babasının istediği başlık parası için 5 yıldır çalışıyor
Serengeti değil Türkiye'nin tatil cenneti! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu

Serengeti değil Türkiye! Çığlıklarını duyan sürü yardıma koştu
İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama: Özgür Özel ile yürüyelim arkadaşlar

Gözler ondaydı! İmamoğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk açıklama