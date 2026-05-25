Antalya'da dekoratif duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin dekoratif duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali İhsan Demir idaresindeki 03 AJL 985 plakalı otomobil, Belek Mahallesi'nde yol kenarında bulunan dekoratif duvara çarptı.

Kazada sürücü Ali İhsan Demir ile araçtaki Faruk G, Mehmet D. ve Eren O. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada tarihi kale suru görünümündeki dekoratif duvarda da hasar oluştu.