Serik'te Ormanlık Alanda Ateş Yakana Para Cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda piknik ateşi yakan 3 kişiye toplam 6 bin 156 lira para cezası uygulandı.

Tekirova Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kleopatra Koyu'nda ateş yakılması yasak olan orman alanında duman fark etti.

Bölgeye giden ekipler, E.A, A.E.T. ve S.F.E'nin mangal yapmak için ateş yaktığını tespit etti.

Ateşi söndüren ekipler, 3 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 6 bin 156 lira para cezası kesti.