Serik'te Müstakil Evde Yangın Çıktı

Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında bir kadın rahatsızlandı ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yeni Mahalle, 4025 Sokak'taki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında rahatsızlandığını belirten bir kadın, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
