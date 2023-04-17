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Serik'te Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi

Serik'te Muhtarlar Derneği iftar programı düzenledi

Güncel Haberler

Serik ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Serik ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Boğazkent Mahallesi'ndeki Beachpark'ta gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremleri anımsatarak Türkiye'nin asrın felaketini yaşadığını belirtti.

Ülke genelinde olduğu gibi Serik halkının ve kamu çalışanlarının da yardım seferberliğine katıldığını aktaran Şahin, ilçede de 15 bine yakın depremzedenin misafir edildiğini kaydetti.

Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek, bu ay da desteklerin devam ettiğini bildiren Şahin, destekler için teşekkür etti.

Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Barçın da katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür etti.

Programa kamu kurum müdürleri, Kürüş Mahalle Muhtarı Halil Demir, Karıncalı Mahalle Muhtarı Zafer Yılmaz ile davetliler katıldı.

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Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Kahramanmaraş Cemal Şahin Boğazkent Türkiye Güncel Haberler

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