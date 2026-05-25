Serik'teki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Serik ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Mehmet Taşkın yaralandı. Minibüs sürücüsü kaza yerinden kaçtı.
Mehmet Taşkın yönetimindeki 63 AJL 857 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 AKL 374 plakalı minibüs ile Turizm Caddesi'nde çarpıştı.
Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Servet Tümer