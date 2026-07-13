Serik'te motosikletlerin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adnan D. idaresindeki motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'nde Ela E. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan Ela E, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralı, tedaviye alındı.
Kaynak: AA / Servet Tümer