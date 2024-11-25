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Serik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi

Serik'te Kadına Yönelik Şiddete Karşı Etkinlik Düzenlendi
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Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Kaymakam Dr. Cemal Şahin, kadınlara karanfil dağıtarak, kadına şiddet konusundaki hassasiyetlerini vurguladı.

Serik ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Serik Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından stantlar açıldı. Stantlarda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Dr. Cemal Şahin, etkinliğe katılan kadınlara karanfil ve gül dağıttı.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri ve kadınlar ellerini boyayarak "İnsana sevgi yakışır" yazılı pankart üzerine elleriyle baskı yaptı.

Kaymakam Şahin, gazetecilere, kadına şiddet konusunda Kaymakamlık olarak oldukça hassas olduklarını belirtti.

Hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına rıza göstermediklerini vurgulayan Şahin, "Söz konusu kadına şiddet konusu olduğunda ilgili birimlerimiz hızlı bir şekilde almış olduğu tedbirlerle kadınlarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimize korumaya gayret gösteriyor." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Osman Üstünmet, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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