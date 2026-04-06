Haberler

Serik Belediye binasına silahla ateş açan kişi yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sabaha karşı motosikletle geldiği belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrasında saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.

Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.

Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.

Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Servet Tümer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

