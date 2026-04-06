Serik Belediye binasına silahla ateş açan kişi yakalandı
Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, sabaha karşı motosikletle geldiği belediye binasına pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrasında saldırgan yakalandı ve gözaltına alındı.
Sabaha karşı motosikletle belediye önüne gelen Ş.D, yanında getirdiği pompalı tüfekle belediye binasına 5 el ateş etti.
Olayda binanın giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırıldı.
Daha sonra motosikletini bırakıp uzaklaşan Ş.D, belediyede görevli zabıta personelinin ihbarı üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: AA / Servet Tümer