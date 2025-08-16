Serik'te arazöz devrildi, 2 orman işçisi yaralandı

Serik'te arazöz devrildi, 2 orman işçisi yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın söndürme çalışmasından dönen arazözün devrilmesi sonucu 2 orman işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi sonrası taburcu edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yangın söndürme çalışmasından dönen arazözün devrildiği kazada 2 orman işçisi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Serik'e bağlı Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkisinde meydana geldi. Bölgede çıkan küçük çapta bir yangına müdahaleye giden Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz, sürücü Necati Sayın'ın direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada Necati Sayın ile orman işçisi Furkan Bulut yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 2 orman personelini, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tedavilerinin ardından orman işçileri taburcu edildi.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge Müdürlüğümüze bağlı Serik Orman İşletme Müdürlüğü Pınargözü Orman İşletme Şefliğine ait 07 A 241 plakalı arazöz, yangın dönüşü Haspınar Mahallesi Sinikuyu mevkiinde kaza yapmıştır. Kazada şoför Necati Sayın ve yangın işçisi Furkan Bulut hafif şekilde yaralanmıştır" denildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
