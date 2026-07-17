Antalya'da çıkan anız yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında saman balyaları zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Gedik Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle arazideki saman balyalarına sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında saman balyaları zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Gedik Mahallesi muhtarı Halil Koca, gazetecilere, yangının çevredeki seralara sıçramadan ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığını söyledi.