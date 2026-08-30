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Serik'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı

Serik'te 30 Ağustos Coşkuyla Kutlandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve geçit töreniyle kutlandı. Jandarma Komutanı Ali Duman, zaferin vatan sevgisi ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ali Duman yaptı.

Duman, 30 Ağustos'un yalnızca kazanılmış bir askeri zafer olmadığını belirterek, vatan sevgisi, fedakarlık ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Büyük Taarruz'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Duman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve millete olan güveni sayesinde Türk ordusunun zafer kazandığını kaydetti.

Program, öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından sona erdi.

Kutlamalar kapsamında jandarma, polis, belediye ve diğer kamu kurumlarına ait araçların katılımıyla geçit töreni düzenlendi.

Törene, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, siyasi parti ilçe başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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