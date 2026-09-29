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Serik merkezli fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında 18 şüpheli yakalandı

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca fuhuş ve uyuşturucu suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalanırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Antalya İl ve Serik İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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