Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, kimlik kartı ve sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin randevu alarak Serik İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti. Şahin, kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşların son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları ve 130 lira ücret yatırmaları gerektiğini kaydetti. Şahin, sürücü belgelerinin değiştirme süresinin bu yıl sonunda sona ereceği bilgisini verdi.
Serik Kaymakamı Cemal Şahin, eski kimlik kartı ve sürücü belgelerinin değiştirilmesi uyarısında bulundu.
Şahin, yaptığı açıklamada, kimlik kartı ve sürücü belgelerini değiştirmek isteyenlerin randevu alarak Serik İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gerektiğini belirtti.
Şahin, kimlik kartını değiştirmek isteyen vatandaşların son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğrafı yanlarında bulundurmaları ve 130 lira ücret yatırmaları gerektiğini kaydetti.
Şahin, sürücü belgelerinin değiştirme süresinin bu yıl sonunda sona ereceği bilgisini verdi.