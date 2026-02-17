Haberler

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi

Serik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden tıbbi sekreter için tören düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreter Onur Karakaya, abisinin refakatinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Hastanede düzenlenen törenle anıldı.

Serik Devlet Hastanesi'nde görevli tıbbi sekreter Onur Karakaya'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Hastanenin acil servisinde gerçekleştirilen törene Başhekim uzman doktor Serkan Kurt ile hastane çalışanları katıldı.

Kurt, burada yaptığı konuşmada, 43 yaşındaki Karakaya'nın dün gece ameliyat olan abisinin yanında refakatçı olarak bulunduğu sırada kalp krizi geçirdiğini ve tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini söyledi.

Üzüntülü olduklarını ifade eden Kurt, "Mesai arkadaşımızı genç yaşta kaybettik. Ölümün her türlüsü acı ama kimse böyle bir acı beklemiyordu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Sevenlerine ve bize sabır ihsan eylesin. Sözün bittiği nokta." dedi.

Karakaya'nın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, memleketi Elazığ'a gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Servet Tümer -
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Yer: Mardin! Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar

"Bana köpek gibi davrandılar" diyerek isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı