Haberler

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialara yanıt vererek, olayın kişisel bir saldırı olmadığını ve basında yer alan bilgilerin yanlış olduğunu açıkladı.

BAŞKAN KUMBUL'DAN AÇIKLAMA

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, evinin kurşunlandığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Kumbul'un, açıklaması şöyle:

"Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki, söz konusu olayın şahsımla doğrudan ya da dolaylı herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Olay, ikametgahıma yönelik bir saldırı olmayıp, evime yakın bir noktada bulunan boş bir tarım arazisine doğru, herhangi bir husumet ya da kast olmaksızın münferit şekilde gerçekleşmiştir. Buna rağmen bazı basın organlarında olayın mahiyeti çarpıtılarak, doğrudan şahsıma yönelik bir saldırı gibi yansıtılmış ve vatandaşlarımız yanlış bir şekilde bilgilendirilmiştir. Özellikle son dönemdeki siyasi gelişmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, tamamen asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük bir algı çabasıdır. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerle ilgili kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler de doğru değildir. Bu durum, haberlerin yeterli araştırma ve teyit sürecinden geçirilmeden servis edildiğini açıkça ortaya koymaktadır."

Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

