Haberler

Oyuncu Serhat Kılıç'ın Cenazesi Teslim Alındı, Cenaze Programı Belli Oldu

Oyuncu Serhat Kılıç'ın Cenazesi Teslim Alındı, Cenaze Programı Belli Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KAĞITHANE’deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın (51) otopsi işlemleri tamamlandı.

KAĞITHANE'deki evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç'ın (51) otopsi işlemleri tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. Öte yandan Kılıç'ın yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncu Serhat Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), Kılıç'ın yaşadığı eve geldi. Kapıyı çalan Özlem E., yanıt alamayınca hayatından endişe ettiği Kılıç'ın evine, kendisinde bulunan anahtarla girdi. Kılıç'ı evde hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kılıç'ın kız arkadaşı, oyuncunun lenf kanseri olduğunu söyledi. Haberi alan Kılıç'ın dostları da olay yerine gelirken, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınan Kılıç'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Serhat Kılıç için yarın saat 12.00'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi, sevenleri ve dostlarının katılımıyla Ankara'ya uğurlanacak. Kılıç'ın cenaze namazı, 8 Eylül Salı günü Ankara'da öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Serhat Kılıç'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti

Erdoğan'ın yardımcısına seçim tarihi soruldu! Verdiği yanıt dikkat çekti
Bakan Şimşek'ten dikkat çeken sözler: Arzuladığımız noktada değiliz

Bakan Şimşek'ten programa damga vuran itiraf: Açık açık konuşalım...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Sınava geç kalınca yalın ayak koştu ama yine de yetişemedi! 'Spor oldu'

Yalın ayak koştu, yine de yetişemedi! Yorumu olay
Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! 'Adaletten kaçamayacaklar'

Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj!
Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Sakatlanan Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi

Kürt vatandaşları hedef almıştı! Ağabeyinden açıklama geldi
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

Türkiye için kritik pazartesi! Denizdeki ateşin faturası ağır olacak