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Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Şüpheliden 5'i Tutuklandı
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İstanbul'da Serhat Akın'a yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili olarak yakalanan 6 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL, -SERHAT Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Serhat Akın Güvenlik İstanbul Güncel Hukuk Suç

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