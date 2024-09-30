Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 6 Şüpheliden 5'i Tutuklandı
İstanbul'da Serhat Akın'a yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili olarak yakalanan 6 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 1 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İSTANBUL, -SERHAT Akın'a silahlı saldırı olayına ilişkin mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel