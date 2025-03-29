Serebral palsili Reyyan ile Melis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyeleriyle çifte bayram yaşıyor

Kayseri'de yaşayan doğuştan serebral palsi hastası Melis Şahan ve Reyyan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hediye ettiği akülü araçlarla çifte mutluluk yaşıyor.

Tedavileri için aileleriyle 27 Mart'ta Ankara'ya giden Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (12) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kadir Gecesi düzenlenen programa katıldı.

Programın ardından Erdoğan'la görüşme talep eden çocuklara yardım eden yetkililerin aracılık etmesiyle kızların isteği yerine getirildi.

Çocuklar yüz yüze gördükleri Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra kendilerine Cumhurbaşkanı tarafından akülü araçlar hediye edildi.

Memleketleri Kayseri'ye dönen Şahan ve Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine hediye ettiği akülü araç ve hediyelerle Ramazan Bayramı öncesi çifte mutluluk yaşıyor.

Serebral palsili Reyyan Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini söyledi.

Kadir Gecesi annesi ve arkadaşının ailesiyle külliyede düzenlenen programa katıldıklarını ve gece saatlerine kadar vakit geçirdiklerini ifade eden Usta, "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, çok cana yakındı. Allah razı olsun. Görüştüm, sarıldım, ellerinden öptüm. Hediyeler verdiler, istediklerimizi yaptılar. Program gece 2'ye kadar sürdü. Tayyip dedemize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, her istediklerimize katlandılar. Tayyip dedemle görüşmek en güzel bayram hediyesi oldu." dedi.

Usta, ziyarette Erdoğan'ı Kayseri'ye davet ederek mantı yemeye ve çay içmeye beklediğini söyledi.

Serebral palsili Melis Şahan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretlerinde elini öptüğünü ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından Erdoğan'ın kendilerine akülü araç hediye ettiğini ve bir süre aracı sürdüğünü anlatarak, Cumhurbaşkanı'na alakalarından dolayı teşekkür etti.

Anne Şeyda Usta da külliyede güzel şekilde karşılandıklarını ifade ederek, kızının çok mutlu olduğunu söyledi.

Anne Usta, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme fırsatı bulduklarını anlattı.

Külliye'ye kucaklarında çocuklarıyla girdiklerini anlatan Usta, "Bizim amacımız akülü araba almak değildi, kızlarımızın hayalini gerçekleştirmekti. Kızımın hayali gerçekleşti. Kızımın doğum günüydü, resmen doğum gününde çifte kutlama oldu. Hem Cumhurbaşkanımızla görüştü hem de hediyeler verdiler, daha çok mutlu ettiler. Kızım mutlu olunca biz de çok mutlu olduk. İlgilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anne Öznur Şahan ise Külliye'de Kadir Gecesi düzenlenen programa katılmak için gittiklerini anlatarak bu sırada kızının Erdoğan'ın geleceğini duyunca çok sevindiğini söyledi.

Erdoğan'ın kızıyla bire bir ilgilendiğini ve isteklerini sorduğunu ifade eden Şahan, "Onun mutluluğu bizim mutluluğumuz. Onun heyecanı bizim heyecanımız. İsteği kabul olunca çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah razı olsun kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir konuda bizi kırmadılar her konuda bize yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.