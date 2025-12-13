Haberler

Sakarya'da Komşu Esnaf Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'da Komşu Esnaf Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili şüpheli kaçarken polis soruşturma başlattı.

Serhat YILMAZ/SERDİVAN(Sakarya), SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde iki komşu esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşı karşıya komşu olan tekel bayi ile oyun salonu işletmecileri henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tekel bayide çalışan kimliği belirsiz şüpheli, tabancayla karşı gruba ateş açtı. Açılan ateş sonucu isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaçan cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mahkemeye sevk edildi! Güllü'nün kızı merak edilen soruya böyle yanıt verdi

Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya böyle yanıt verdi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızının avukatlarından şüpheleri kanıtlayacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Epstein'ın arşivi açıldı: Trump'lı fotoğraflar ortaya saçıldı

İnkar ediyordu ama... Trump'ın başını yakacak fotoğraflar çıktı
'Hamileyim' deyip kandırdı, 6 gün sonra altınlarla sırra kadem bastı

Damat düğünden 6 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt

Ela Rümeysa Cebeci'den Mehmet Akif Ersoy iddiasına yanıt
Ukrayna'da Türk gemisine düzenlenen saldırı ile ilgili Dışişleri'nden açıklama

Türk gemisine yapılan saldırıyla ilgili Ankara'dan ilk açıklama
Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi

Kentte bir ilki başaran kadın, nazara geldi
Bütçe görüşmelerinde protesto: Milletvekilleri salonu boşalttı

O bakan kürsüye çıkar çıkmaz Genel Kurul'u terk ettiler
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Ankaralılara kötü haber! Yılbaşı öncesi yüzde 35 zam geldi
Bolu Belediye Başkanı Özcan, Kabe'den video mesaj paylaştı

Kutsal topraklardan bu videoyu paylaştı
Temizlik yaparken ağacın dibinde içi dolar dolu paket buldu

Ağacın dibinde buldu, tam çöpe atacakken içinden dolarlar fışkırdı
Kayseri'de bir kadını öldüren zanlı, boşanma aşamasındaki karısının evinin kapısını baltayla kırmaya çalışmış

Eşi başkasını katledince kurtulmuştu! Vahşetten bir detay kan dondurdu
title