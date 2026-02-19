Haberler

Sakarya'da şekerleme fabrikasında yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Serdivan ilçesindeki şekerleme fabrikasında çıkan yangın, D-100 kara yolunu dumanla kapladı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, şekerleme üretilen fabrikada yangın çıktı. D-100 kara yolu, bir süre dumanla kaplandı.

Beşköprü Mahallesi'nde D-100 kara yolu bitişiğindeki şekerleme fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar, ilçenin birçok noktasından görüldü. Fabrikanın hemen yanından geçen D-100 kara yolu yoğun dumanla kaplanırken, sürücüler de araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. Yangında, ilk belirlemelere göre yaralananın olmadığı ifade edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret