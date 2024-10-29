Serdivan'da Piknik Tüpü Patladı, Yangın Çıktı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir apartmanın balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü ve evde hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir evde balkondaki piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beşköprü Mahallesi 3164. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katının balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Sesleri duyan ev sakinleri, hızla dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri büyümeden söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.