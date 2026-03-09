Haberler

Serdivan'da Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı

Güncelleme:
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi açıldı. Belediye Başkanı Osman Çelik, kentsel dönüşümün önemine değinerek, ofisin vatandaşlar ile Bakanlık arasında bir danışma noktası olacağını belirtti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Ofisi'nin açılışı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ofis, belediye ek hizmet binasında hizmet verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Çelik, kentsel dönüşümün imar projesinden öte "hayat koruma meselesi" olduğunu belirterek, belediyenin bu büyük hamlede, kilit bir danışma noktası olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Serdivan Belediyesinin Bakanlık ile vatandaşlar arasındaki iletişim ve planlama süreçlerini yöneteceğini aktaran Çelik, "Geçmiş depremlerin acı tecrübelerini rehber edinerek, modern şehircilik anlayışımızı kentsel dönüşüm ve yüksek afet bilinci üzerine kuruyoruz. 1999 öncesi inşa edilen 565 binada yer alan 4 bin 680 mesken ve 358 iş yeri olmak üzere, toplam 5 bin 38 bağımsız birimin deprem güvenliği bizim öncelikli gündemimizdir." ifadelerini kullandı.

İlçe Müftüsü Abdulsamet Erkul tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek, ofisin açılışı gerçekleştirildi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Mehmet Kuyumcu, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
