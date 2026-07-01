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Sakarya'da 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Sakarya'da 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda 859 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 859 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünün ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Serdivan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 859 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi T.T. (40) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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