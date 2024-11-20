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Serdivan'da 60 Yaş Üstü Çiftler İkinci Bahar Projesiyle Kaplıca Tatili Yaptı

Serdivan'da 60 Yaş Üstü Çiftler İkinci Bahar Projesiyle Kaplıca Tatili Yaptı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 60 yaş ve üzeri evli çiftler 'İkinci Bahar' projesi kapsamında Akyazı'daki Kuzuluk kaplıcalarında tatil yaparak stres atma imkanı buldu. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, projenin devam edeceğini açıkladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 60 yaş ve üzeri evli çiftler, "İkinci Bahar" projesi kapsamında kaplıca tatili yaparak dinlendi.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm masrafları karşılanan çiftler, Akyazı ilçesindeki Kuzuluk kaplıcalarında iki gece konakladı.

Tatil sayesinde hayatın stresinden ve şehrin kalabalığından uzaklaşma imkanı bulan çiftler, unutulmaz anlar yaşadı.

Projenin açılış yemeğine katılan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, anlamlı çalışmanın devam edeceğini müjdeledi.

Çelik, katılımcıların yüzlerinin gülmesinden memnun olduklarını dile getirerek, çiftlerin başvurularla belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
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