Beşiktaş eski başkanlarından Serdar Bilgili gözaltına mı alındı? Resmi açıklama geldi

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili hakkında sosyal medyada gündeme gelen "gözaltı" iddialarıyla ilgili şirketten resmi açıklama yapıldı.

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Bilgili Holding'in resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili hakkında bazı mecralarda yer alan gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili'nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Paylaşılan içeriklerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır" ifadeleri yer aldı.