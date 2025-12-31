Haberler

Sera Gölü kıyısındaki turistik tesis yandı /Haber metni eklendi

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Sera Gölü kıyısında bulunan bir turistik tesisin restoran bölümünde çıkan yangın, tesisin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Yangın sonrası alanda büyük çapta hasar meydana geldi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliği ile dikkat çeken Sera Gölü kıyısındaki turistik tesis, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Akçaabat'ta 1950'de meydana gelen heyelanda Derecik Vadisi yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadi tabanını tıkamasıyla oluşup, 2010'da 'tabiat Parkı' ilan edilen Sera Gölü'nün kıyısındaki turistik bir tesisin restoran bölümünde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, çalışanlar dışarı çıktı. Göl çevresinde siyah duman yükselirken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik çalışması ile yangın söndürüldü. Tesis kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

