Şentop: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bütün terör örgütlerini ve gizli,açık destekçilerini lanetliyorum"
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. (1)
Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel