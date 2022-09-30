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Şentop: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bütün terör örgütlerini ve gizli,açık destekçilerini lanetliyorum"

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Mustafa Şentop Güncel Haberler

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