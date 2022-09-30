Şentop: "(Mersin'deki terör saldırısı) Bütün terör örgütlerini ve gizli,açık destekçilerini lanetliyorum" Güncel Haberler TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde bulunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Mustafa Şentop Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şentop: '(Mersin'deki terör saldırısı) Bütün terör örgütlerini ve gizli,açık destekçilerini lanetliyorum' - Haberler

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