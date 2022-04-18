Şentop: "Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini başlattığı basın toplantısında konuştu.
Saygı duruşu
İstiklal Marşı'nın okunması
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması
Tbmm Başkanı Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini başlattığı basın toplantısında konuştu. (1)