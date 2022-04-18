Şentop: "Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık" - Haberler

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Şentop: "Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini başlattığı basın toplantısında konuştu.

Saygı duruşu

İstiklal Marşı'nın okunması

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması

Tbmm Başkanı Şentop'un konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Haftası etkinliklerini başlattığı basın toplantısında konuştu. (1)

Şentop: Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık

Şentop: Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık

Şentop: Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık

Şentop: Bütün etkinliklerimizi çocuk gelişimi uzmanları ve psikologlardan destek alarak planladık

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Mustafa Şentop, İstiklal Marşı, Çocuk, TBMM, Güncel, Haberler

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