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Türkiye Organ Nakli Vakfı'ndan Senegal'de 4. Kornea Nakli ve Göz Bankacılığı Masterclass Programı

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Türkiye Organ Nakli Vakfı ve TİKA işbirliğiyle Senegal'de kornea nakli, göz bankacılığı ve yoğun bakım eğitimlerini kapsayan masterclass programı başladı. Program, sağlık diplomasisi ve sürdürülebilir sistem kurulmasını hedefliyor.

Senegal'de Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle kornea nakli ve göz bankacılığı masterclass programı başladı.

Başkent Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde düzenlenen 4. Kornea Nakli ve Göz Bankacılığı Masterclass Programı'nın açılışı, Türk ve Senegalli sağlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, kornea nakli ve göz bankacılığının yalnızca tıbbi bir uygulama değil, aynı zamanda etik, hukuki çerçeve, insan kaynağı, laboratuvar altyapısı, koordinasyon ve bağış sistemlerini kapsayan stratejik bir sağlık alanı olduğunu söyledi.

Kornea nakli ve göz bankacılığının görme yetisini kaybeden hastalara yeniden umut verdiğini belirten Kahveci, programı üç günlük bir eğitim faaliyeti olarak değil, Senegal'de bu alanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir sistem kurulmasına katkı sağlayacak uzun vadeli bir ortaklığın önemli bir adımı olarak gördüklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arife Polat Düzgün de söz konusu alandaki eğitimlerin yalnızca teknik bilgi aktarımından ibaret olmadığını, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sunan önemli bir sağlık diplomasisi örneği olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı, kardeşlik ve ortak kalkınma anlayışına dayandığını belirten Düzgün, sağlık alanındaki işbirliklerinin bu yaklaşımın en somut yansımalarından biri olduğunu vurguladı.

Düzgün, Türkiye'nin organ, doku ve hücre nakli alanındaki tecrübesinin Senegal'in sağlık öncelikleriyle buluşmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, programın yerel kapasitenin güçlenmesine, uzmanlar arasında kalıcı mesleki ağların kurulmasına ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Senegal'de kornea nakli ve göz bankacılığı ile yoğun bakım ve organ nakli eğitimleri

TONV öncülüğünde, TİKA'nın desteği, Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı, Senegal Ulusal Organ ve Doku Nakli Konseyi (CNDT) ve Ouakam Askeri Hastanesi işbirliğiyle 19 Haziran'a kadar devam edecek programlar kapsamında, kornea nakli, göz bankacılığı, yoğun bakım ve organ nakli alanlarında eğitimler verilecek.

Program kapsamında kornea nakli, göz bankacılığı, donör ve alıcı seçimi, kornea temini, değerlendirme ve saklama süreçleri ile cerrahi uygulamalar ele alınacak. Eğitimlerin, Senegal'de ölü donörden kornea nakli ve göz bankacılığı kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamında ayrıca, organ nakli süreçlerinde kritik öneme sahip yoğun bakım hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik eğitimler de düzenlenecek.

Temel ve Uygulamalı Yoğun Bakım Kursu'nda hava yolu yönetimi, solunum yetmezliği, mekanik ventilasyon, hemodinamik instabilite, sepsis, akut organ yetmezlikleri, travma, beyin ölümü ve organ bağışı gibi konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecek.

Program kapsamında ayrıca Ouakam Askeri Hastanesinde keratokonus hastalarına yönelik korneal cross-link uygulamaları gerçekleştirilecek, böbrek nakli hazırlıkları süren hasta ve verici adayları değerlendirilecek ve böbrek nakli programının sürdürülebilirliğine ilişkin teknik görüşmeler yapılacak.

TONV ile Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı arasında 2017 yılında imzalanan işbirliği mutabakatı kapsamında iki ülke, organ, doku ve hücre nakli, yoğun bakım, böbrek nakli, göz bankacılığı ve kornea nakli alanlarında ortak çalışmalar yürütüyor.

Senegal'deki ilk böbrek nakli operasyonları da iki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin önemli sonuçlarından biri olarak, 2023'te Ouakam Askeri Hastanesinde yapılmıştı.

İki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin önemli sonuçlarından biri olarak, Senegal'de ilk böbrek nakilleri 2023'te Ouakam Askeri Hastanesinde gerçekleştirildi. Yeni eğitim programlarıyla bu alandaki kapasitenin daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
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