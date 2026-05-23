Emine Erdoğan himayesinde Dakar’da Türk Mutfağı Haftası

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Karaoğlu, yabancı büyükelçilerle sarma sardı

Senegal'in başkenti Dakar'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği rezidansında Büyükelçi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen 2 günlük programın ilk gününde, Senegalli davetlilere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Şef Mahmut Kara'nın hazırladığı zeytinyağlı yaprak sarma, karışık dolma, gavurdağ salatası, oruk kebabı ve şerbet çeşitleri ile fıstıklı baklava davetlilerin beğenisine sunuldu.

Büyükelçi Karaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nın 2022'den bu yana çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsattı.

Türk Mutfağı Haftası'nın yalnızca yemeklerin ve kültürün paylaşılması anlamına gelmediğini ifade eden Karaoğlu, bunun aynı zamanda Türkiye-Senegal dostluğunu güçlendiren bir buluşma niteliği taşıdığını söyledi.

Karaoğlu, Senegal'in "Teranga" (misafirperverlik) kültürüyle tanındığını vurgulayarak, Türkiye'nin de misafirperverliğe, dostluğa ve paylaşım kültürüne büyük önem verdiğini dile getirdi.

Türk mutfağının yalnızca yemek kültürünü temsil etmediğine işaret eden Büyükelçi Karaoğlu, "Türk mutfağı, geçmişimizin ve bugünümüzün paylaşılmasının yanı sıra kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasının da önemli bir parçasıdır." dedi.

Etkinliğin ikinci gününde de Dakar'da mukim yabancı büyükelçilerle mutfak atölyesi düzenlendi.

Büyükelçi Karaoğlu, rezidansın mutfağında büyükelçilerle birlikte sarma sardı, Türk mutfağının tarihine ilişkin bilgi verdi. 12 büyükelçi ve uluslararası kurum temsilcisinin katıldığı atölye sonrası misafirler Türk mutfağının seçkin lezzetlerini tattı.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel
