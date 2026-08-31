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TİKA'dan Senegal'de Filistin'e Sanatla Destek

TİKA'dan Senegal'de Filistin'e Sanatla Destek
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Kalkınma Elçileri Programı" kapsamında Senegal'de bulunan heyet, özel gereksinimli çocuklarla yaptıkları grafitilerle Filistin'e destek mesajı verdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Kalkınma Elçileri Programı" kapsamında Senegal'de bulunan heyet, özel gereksinimli çocuklarla yaptıkları grafitilerle Filistin'e destek mesajı verdi.

TİKA Kalkınma Elçileri, başkent Dakar'daki programlarının ardından geçtikleri tarihi Saint-Louis kentinde, TİKA tarafından tadilatı ve donanımı üstlenilen "Saint-Louis Sosyal Entegrasyon ve Rehabilitasyon Merkezi'ni (CISSL)" ziyaret etti.

İki gün süren program boyunca elçiler, merkezde eğitim alan Down sendromlu ve otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Program kapsamında seramik atölyeleri, tarım uygulamaları, çevre düzenlemesi ve duvar boyaması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Programın en dikkat çeken bölümü ise merkez duvarına çizilen dev grafiti çalışması oldu.

Senegalli özel gereksinimli çocuklarla birlikte fırça sallayan elçiler, merkezin duvarına Mescid-i Aksa'nın silüeti ile Türkiye ve Senegal'in tarihi ve kültürel simgelerini resmetti.

Özel gereksinimli öğrenciler, bu renkli çalışmayla Filistin halkıyla olan dayanışmalarını sanat yoluyla ifade etti.

Ayrıca merkezdeki çocuklar etkinlik kapsamında, Türkiye ile Senegal arasındaki dostluk bağlarını simgelemek amacıyla kendi el izlerinden oluşan özel bir tuval de hazırladı.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan TİKA Kalkınma Elçilerinden Erdem Baran Alkan, Saint-Louis'de çocukların sevgisine ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Alkan, "Masum kalplerin Filistin'e destek için fırça sallaması, Türkiye ve Senegal arasındaki kardeşliğin ötesinde Filistin davasına yönelik evrensel bir dayanışmadır. Bu anlara şahitlik etmek benim için unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

Kaynak: AA
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