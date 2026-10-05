Haberler

Senegal'de son 48 saatteki yağışlarda Dakar ve Matam'da 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal'de son 48 saatte etkili şiddetli yağışlarda Dakar'da bir evin duvarının, Matam'da bir hangarın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bakanlık, bazı noktalarda yağışın metrekareye 100 milimetreyi aştığını ve müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Senegal'de son 48 saatte etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Senegal'in resmi haber ajansı APS ve yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakar ile ülkenin kuzeyindeki Matam'da şiddetli yağışlar can kayıplarına ve hasara neden oldu.

Dakar'ın Parcelles Assainies semtinde, su seviyesinin yükselmesinin ardından bir evin duvarının çökmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Matam kentinin Gourel Serigne Mahallesi'nde ise şiddetli yağış sonucu bir hangarın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saatte ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yağışların bazı noktalarda metrekareye 100 milimetreyi aştığı belirtildi.

Yağışların sele, ulaşımda aksamalara ve hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, Dakar ve Matam'da ölü ve yaralıların bulunduğu ancak kesin sayıların paylaşılmadığı kaydedildi.

Kaolack'ta da bir binanın çöktüğü, olayın nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık, bölgede yardım ve müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, halka sular altında kalan yollardan ve hasar gören yapılardan uzak durması çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları! Portekiz 4'te 4 yaptı

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez’i sadece gösteriler değil, yolsuzluk skandalları da erken seçime zorladı

Sanchez’in tarihi kararının perde arkası! Ailesi soruşturma altında
Kaş yapayım derken göz çıkardı: Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu

Mansur Yavaş'ın su zammını savundu, anında pişman oldu
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo

3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
Uzman isim tarih vererek sonuçlarını açıkladı! Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?

Uzman isim tarih verdi: Zengezur Koridoru ne zaman açılacak?
Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok

Şebnem Bozoklu'nun yıllar içindeki değişimi şaşırttı! Eski halinden eser yok
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu