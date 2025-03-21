Senegal'de Müridi Tarikatı mensupları Touba'da Cuma Namazı İçin Bir Araya Geldi

Senegal'de Müridi tarikatı mensupları, Ramazan ayının 20'nci gününe denk gelen cuma namazı için kutsal kabul edilen Touba kentine akın etti.

Müridiler, kurucuları Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi ve Baye Fall hareketinin kurucusu Mame İbrahim Fall'ın ilk karşılaştıkları günü anmak için başkent Dakar'a yaklaşık 200 kilometre mesafedeki Touba kentinde toplandı.

Müridi tarikatı şeyhi Serigne Mountakha Mbacke tarafından Büyük Touba Camisi'nde kıldırılan cuma namazında binlerce kişi saf tuttu.

Cemaatin bir bölümü, yaklaşık 6 bin kişi kapasiteli camide yer kalmadığı için namazı avluda kılmak zorunda kaldı.

Sadece Touba'da değil başta Dakar olmak üzere Senegal'in diğer kentlerinde de Müridiler camileri doldurdu.

Müridiliğin kurucusu Şeyh Ahmadou Bamba ile onun ilk talebesi Mame İbrahim Fall'ın 1883'te ramazan ayının 20'nci günü karşılaştığına inanılıyor.

Bu karşılaşma nedeniyle ramazanın 20'nci günü, hem Müridi tarikatı hem de tarikatın farklı ve aykırı yorumu olarak değerlendirilen Baye Fall hareketi mensupları için oldukça önemli kabul ediliyor.

Senegal'de ramazan ayı 2 Mart'ta başlamıştı.