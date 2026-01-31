Haberler

Senegal'de Şefkat Yolu Derneği'nde hafızlar için icazet töreni düzenlendi

Güncelleme:
Senegal'de Şefkat Yolu Derneği'nde eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi ve diğer davetliler katıldı.

Senegal'de faaliyet gösteren Şefkat Yolu Derneği'nde eğitimlerini tamamlayan hafızlar için icazet töreni yapıldı.

Derneğin başkent Dakar'daki merkezinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanı Ahmed Hamdi Topbaş, Şefkat Yolu Derneği Senegal Koordinatörü Abdullah Akgül, Türk kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende hafızlık eğitimi alan öğrenciler koro halinde ilahiler söyledi.

Törende, eğitimini tamamlayan 11 hafıza da hafızlık diploması verildi.

Büyükelçi Sağman, Senegal'de Şefkat Yolu Derneği ile yakın çalıştığını ve derneğin faaliyetlerinden gurur duyduğunu ifade etti.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Başkanı Topbaş da genç hafızları tebrik ederek, başarılar diledi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
