Senegal'de eş cinsel ilişkiye 10 yıl hapis cezası
Senegal'de eş cinsel ilişkilere yönelik cezaları artıran yasa tasarısı Ulusal Meclis'e sunuldu. Yeni tasarı ile mevcut düzenlemede "doğaya aykırı fiil" olarak tanımlanan eylemi işleyenler için öngörülen hapis cezası 10 yıla çıkarılıyor. Tasarıda ayrıca, eş cinselliğin "propagandasını yapan" kişilere de 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.
Senegal'de Başbakan Ousmane Sonko, Ulusal Meclis'te düzenlenen soru-cevap oturumunda yaptığı açıklamada, Ceza Kanunu'nun 319. maddesinde değişiklik öngören tasarının Ulusal Meclis'e iletildiğini duyurdu.
10 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Sonko, mevcut düzenlemede "doğaya aykırı fiil" olarak tanımlanan eş cinsel ilişkinin kanunda daha açık biçimde tanımlanacağını da belirtti. Halihazırda 1 ila 5 yıl hapis cezası öngören yasanın ağırlaştırılacağını belirten Sonko, fiili işleyenler için cezanın 10 yıla kadar çıkarılacağını açıkladı.
PROPAGANDASINI YAPANA DA CEZA GELİYOR
Tasarıda ayrıca, eş cinselliğin "propagandasını yapan" kişilere de 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. Yasa tasarısının Ulusal Meclis'te ne zaman oylanacağına ilişkin ise henüz bir tarih açıklanmadı.