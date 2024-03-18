Senegal'de Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı

Senegal'in başkenti Dakar'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde düzenlenen tören, Çanakkale şehitlerinin anısına saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Törende İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, vatan uğruna canlarını feda eden tüm askerleri minnetle andıklarını söyledi.

Türkiye'nin Dakar Askeri Ataşesi Albay Alper İpek de Çanakkale Zaferi'nin tarihine ilişkin bir konuşma yaptı.

Tören, Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" isimli şiirinin okunmasıyla sona erdi.