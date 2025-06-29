Senegal'de Albinizmli Bireyler İçin Farkındalık Defilesi

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Senegal'in Dakar şehrinde albinizmli bireylerde cilt kanserine dikkat çekmek amacıyla bir defile düzenlendi. 'Poune Fashion' markasının sahibi Diarra Diallo tarafından organize edilen etkinlikte, yerel modacıların tasarımlarını giyen amatör albino mankenler podyumda yürüdü.

Senegal'in başkenti Dakar'da albinizmli bireylerde sık görülen cilt kanserine karşı farkındalık oluşturmak için defile düzenlendi.

Dakar'ın Sicap Mbao banliyösünde açık havada düzenlenen defile, kendisi de albino olan ve "Poune Fashion" isimli markanın kurucusu Diarra Diallo tarafından organize edildi.

Yerel modacıların tasarımlarını giyen ve cilt kanserine karşı dikkat çekmek için podyuma çıkan amatör albino mankenler büyük beğeni topladı.

Bölge halkının ilgiyle takip ettiği defile yerel danslarla sona erdi.

Doğuştan pigment eksikliği nedeniyle derileri ve kılları beyaz, gözleri açık renk olan albinizmli bireyler, en çok Afrika'da ayrımcılığa uğruyor.

Uzuvları büyücülükte kullanılan albinolar, yaşadıkları ülkelerdeki seçim ve önemli spor müsabakalarının yapılacağı dönemlerde kaçırılma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Seçim veya bir müsabakanın kazanılması için albino kanının akıtılması gerektiği batıl inancı nedeniyle birçok albino bu dönemlerde öldürülüyor.

Albinolar, söz konusu dönemlerde ya hiç sokağa çıkmıyor ya da kırsaldaki küçük ve nispeten güvenli yerleşim alanlarına göç ediyor.

Birçok Afrika ülkesinde "insan dışı varlık" olarak kabul edilen; görüldüklerinde şans veya şanssızlık getirdiğine inanılan albinolar toplumda dışlanıyor, bu nedenle eğitim alamıyor, iş hayatına giremiyor.

Çoğu zaman ebeveynleri tarafından bile kabul görmeyen albinolar, çocuk yaşta evden atılıyor ve yaşamlarına sokaklarda devam ediyor.

Yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Senegal'de 10 bin 500 albino olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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